Новости Москвы: в столице отремонтировали три дома с капителями античных ордеров

В Москве отремонтировали три дома с капителями. Один из них расположен на улице Ленинская Слобода, второй – в Яковоапостольском переулке, третий – на улице Маршала Василевского. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, работы ведут в рамках региональной программы капремонта.

Количество самозанятых в Москве достигло почти двух миллионов. Только за прошлый год их стало больше на 350 тысяч человек. Сумма их налоговых отчислений составила более 15 миллиардов рублей.

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