Замыкание проводки могло вызвать смертельный пожар в подмосковном Королеве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Предварительной причиной пожара в квартире в подмосковном Королеве, где погибли пять человек, названо замыкание проводки. Об этом сообщает пресс-служба главка СК России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что точная причина возгорания будет известна по результатам пожарно-технической экспертизы. В настоящее время правоохранители проводят допросы и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Жительница дома Нелли в беседе с телеканалом "360" рассказала, что в загоревшейся квартире проживала семья с ребенком, которая недавно переехала. По словам собеседницы, в ночь ЧП она проснулась, так как почувствовала запах дыма. Она выбежала в коридор, посмотрела в глазок и увидела, что горит квартира напротив.

"Я растерялась, потом начала искать телефон. В голове была только мысль, что люди горят. В МЧС ответили, что вызов уже поступил, и сказали эвакуироваться. Я быстро оделась и побежала на улицу. Когда бежала по подъезду, слышала крик. Меня до сих пор трясет", – сказала Нелли.

Квартира дома, расположенного на улице Корсакова, загорелась 17 июня. Сотрудники МЧС спасли из огня женщину, а также эвакуировали троих детей. Однако при пожаре скончались трое взрослых и двое несовершеннолетних. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.