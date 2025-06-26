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26 июня, 14:57

Происшествия

Взрыв в аппарате МРТ произошел в стоматологии на севере Москвы

Фото: 123RF/svglass

Взрыв произошел в аппарате МРТ с последующим выходом гелия на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в одной из стоматологий на улице Усиевича. Уточняется, что взрыв случился по причине технологического процесса. Помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась.

"Обстановка на месте спокойная. Пострадавших нет", – добавили в МЧС.

Ранее в одной из квартир на Учинской улице в Москве взорвался газовый баллон, из-за чего началось возгорание. Пожар был ликвидирован, а на месте происшествия найден погибший, также еще несколько человек пострадали.

Затем следователи возбудили уголовное дело. В частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

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