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17 июля, 12:22

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INA: 63 человека погибли при пожаре в ТЦ на востоке Ирака

63 человека погибли при пожаре в ТЦ на востоке Ирака – СМИ

Фото: ina.iq

По меньшей мере 63 человека погибли в результате пожара в торговом центре в иракской провинции Васит на востоке страны, сообщает агентство INA.

По данным источника в Минздраве республики, еще 40 человек пострадали.

Инцидент произошел в городе Эль-Кут. Глава иракского МВД Абдель Амир аш-Шаммари распорядился создать специальную комиссию, которая выяснит причины произошедшего.

Ранее мощный взрыв прогремел на бензоколонке, расположенной на юго-востоке Рима в Италии. Пострадали не менее 10 человек, в том числе восемь полицейских. Как утверждали журналисты, после взрыва возник пожар, для тушения которого привлекли спасателей. Причины случившегося устанавливаются.

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