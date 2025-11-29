Кабмин продлил запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российское правительство продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов на полгода. Он будет действовать до 31 мая 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

На время запрета из страны нельзя будет вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами. Кроме того, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, применяемых для извлечения драгоценных металлов.

При этом запрет не коснется вывоза катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями.

"При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", – говорится в сообщении.

Ранее правительство России ввело временный запрет на экспорт технической серы – ключевого компонента для производства минеральных удобрений. Ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года.

