900 тыс пассажиров смогут комфортно пользоваться северо-восточным участком БКЛ

900 тысяч пассажиров смогут комфортно пользоваться северо-восточным участком БКЛ после его окончательного открытия. Об этом в интервью рассказала руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлия Темникова.

Также она рассказала, какие станции метро предстоит открыть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.