"Интервью": Юлия Темникова – о развитии столичного транспорта

Как восстанавливали старейшую эскалаторную галерею на Воробьевых горах? Какие сервисы расширяют возможности пассажиров метро, наземного транспорта и речных трамвайчиков? Какие функции добавили в метро для слабослышащих пассажиров? И что можно купить в онлайн-магазине "Московского транспорта"?

Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказала Юлия Темникова, руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.