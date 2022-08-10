Фестиваль "День Индии" пройдет в парке "Остров Мечты" в Москве

Седьмой фестиваль "День Индии" стартует в ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве в четверг, 11 августа. Он пройдет впервые после двухлетнего перерыва.

В программе мероприятий числятся индийское кино, базар, уроки хинди, медицинские и спортивные практики и многое другое. Фестиваль будет работать с 10:00 до 22:00 до 14 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

