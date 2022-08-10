Пиротехники из 8 стран приедут на международный фестиваль фейерверков

Москва готовится к международному фестивалю фейерверков, который стартует 13 августа. Организаторы обещают поразить публику красотой.

В столицу приедут лучшие пиротехники из восьми стран. Они подготовили тематическое шоу и покажут его, как стемнеет. А днем будет шоу дымковских игрушек и прогулки в огромных прозрачных шарах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

