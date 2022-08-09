Выставка "Фантазеры" открылась в Центральной городской библиотеке им. Светлова

Выставка "Фантазеры. Глава первая" открылась в Центральной городской молодежной библиотеке имени Светлова. "Фантазеры" – это объединение творческих людей, каждый из которых уже состоявшийся художник со своим стилем, выставочной историей и бэкграундом.

В библиотеке можно увидеть работы художников. Арт-группа разрисовала стены библиотеки и два оконных пролета. Посмотреть на творчество "Фантазеров" можно до 21 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

