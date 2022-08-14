Движение на участке БКЛ "Савеловская" – "Петровский парк" откроют 15 августа

Движение на участке "Савеловская" – "Петровский парк" Большой кольцевой линии Московского метрополитена будет открыто досрочно в понедельник, 15 августа, сообщил Сергей Собянин. По его словам Собянина, специалисты проложили в тоннеле новые кабели, установили оборудование для управления движением составов и провели пусконаладочные работы.

Изначально планировалось, что участок будет закрыт до 22 августа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.