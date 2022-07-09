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Москва 24

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Транспорт

12:59

Собянин поздравил работников отрасли с Днем московского транспорта

мэр Москвытранспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил работников транспортной отрасли с Днем московского транспорта. Об этом мэр города написал в персональном телеграм-канале.

"Поздравляю всех работников отрасли с Днем московского транспорта! Наш коллектив – это больше 250 тысяч сотрудников! Москва – один из самых комфортных и современных мегаполисов, в том числе благодаря работе городского транспорта", – написал градоначальник.

Мэр Москвы напомнил, что в столице реализованы такие проекты мирового уровня, как Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и Большая кольцевая линия метро.

Кроме того, была проведена модернизация наземного общественного транспорта. В частности, на 95% в Москве обновили парк трамваев. Улучшена билетная система и организованы бесплатные пересадки, развиваются цифровые пассажирские сервисы.

По словам Сергея Собянина, 66% жителей города предпочитают общественный транспорт личным авто.

В честь Дня московского транспорта по Кольцевой линии метро будут ходить ретропоезда. Кроме того, состоится выступление Театра Табакова на Северном речном вокзале, а ночью на Суворовской площади состоится велофестиваль.

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