Новая остановка появится на маршруте автобуса № 648 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

Новая остановка появится на маршруте автобуса № 648 с 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 9 июля добавляется остановка "Улица Паустовского" <...> в сторону метро "Ясенево", – говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы там будут останавливаться вместе с маршрутами № 264, 642 и 781, а также Т81.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы открыли еще одну выделенную полосу для общественного транспорта. По ней ходят автобусы четырех маршрутов. В сутки они перевозят около 13 тысяч пассажиров.

До конца года в городе планируется ввести еще около 30 километров таких участков. Скорость на них возрастает в 2–3 раза, а количество аварий с участием общественного транспорта снизилось на 25%.