Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России до понедельника, 10 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 октября", – указано в материале.

Уточняется, что данная мера распространяется на воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Воронежа, Курска, Белгорода, Анапы, Геленджика, Брянска, Липецка и Элисты.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", – говорится в сообщении.

До этого в перечисленных российских аэропортах было установлено ограничение на полеты до 4 октября.

Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продлевали.

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