Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 28 октября

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Росавиация продлила действие режима ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Оно продлится до 28 октября, сообщается на сайте ведомства.

Пассажиров все еще не принимают аэропорты в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе, Воронеже, Курске, Белгороде, Липецке, Брянске, Анапе, Геленджике и Элисте.

Российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов России 24 февраля. После этого распоряжение неоднократно продлевали. В последний раз режим временного ограничения полетов продлевали до 22 октября.

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