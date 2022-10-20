09:01Транспорт
Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 28 октября
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Росавиация продлила действие режима ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Оно продлится до 28 октября, сообщается на сайте ведомства.
Пассажиров все еще не принимают аэропорты в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе, Воронеже, Курске, Белгороде, Липецке, Брянске, Анапе, Геленджике и Элисте.
Российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов России 24 февраля. После этого распоряжение неоднократно продлевали. В последний раз режим временного ограничения полетов продлевали до 22 октября.
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