Путин поручил представить идеи по установлению безвизового режима без принципа взаимности

Фото: depositphotos/Tolikoff

Владимир Путин поручил представить предложения по установлению безвизового режима для осуществления поездок в Россию граждан в туристических, деловых, образовательных целях. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, эти же идеи будут распространяться и на тех, кто приезжает для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

Президент также поручил подумать над возобновлением электронной визы для граждан государств, которые не входят в перечень недружественных государств.

Правительство, МИД, МВД и ФСБ должны подготовить доклады на эти темы до 1 июня 2023 года.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что с 1 декабря в России вводится визовый сбор для оформления визы на Кипр. Сбор для взрослых составит 80 евро, для детей от 6 до 12 лет – 40 евро. До этого оформить визу для поездки на Кипр можно было бесплатно.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!