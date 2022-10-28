В туристический сервис Russpass добавили регистрацию через смс-сообщения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В туристический сервис Russpass добавили возможность регистрации посредством смс-сообщений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Данный портал помогает спланировать путешествие в российских городах. На сайте представлены гостиницы, доступна продажа билетов на транспорт, а также есть возможность бронирования ресторанов.

До нововведения пользователям при оформлении услуг требовалась предварительная регистрация. Теперь же, при подготовке к оплате услуги, Russpass запросит мобильный телефон. По указанному номеру пользователь получит короткий код, который потребуется ввести на странице сервиса и тем самым завести аккаунт.

На следующем этапе заказа достаточно будет указать данные, необходимые для оформления ранее выбранной услуги. Например, внести имя и фамилию или адрес электронной почты. Введенные данные можно сохранить в профиле, чтобы не вводить повторно при следующем заказе.

С помощью смс-сообщений также можно восстановить пароль в профиле на Russpass. Для этого достаточно нажать на кнопку "Забыли пароль?" и дождаться четырехзначного кода на телефонный номер, привязанный к профилю.

В настоящий момент авторизация в сервисе Russpass также возможна через учетную запись на портале mos.ru, аккаунт социальной сети "ВКонтакте", учетную запись "Яндекса" или электронную почту.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о новых инструментах автоматизации бизнеса, которые партнерам предлагает туристический сервис Russpass. Отельеры, работающие с платформой, могут воспользоваться услугой на льготных условиях.

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