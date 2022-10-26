Russpass представил новые технологичные решения для гостиничного бизнеса

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о новых инструментах автоматизации бизнеса, которые представил цифровой туристический сервис Russpass. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Представитель мэрии сообщила, что сервис заключил соглашение с одной из крупнейших в России систем управления отелями и онлайн-бронирования номеров и за счет этого рассчитывает существенно расширить базу гостиниц.

"Интеграция Russpass с этой системой стала еще одной мерой поддержки бизнеса. Решение поможет представителям индустрии гостеприимства Москвы и других регионов России подключить новый канал продаж, минимизировать затраты и найти новых клиентов. А для туристов откроется еще больше вариантов размещения по всей стране", – объяснила Сергунина.

Отельеры, которые работают с Russpass, смогут пользоваться новой системой контроля загрузки гостиницы по льготной цене в 1 рубль в месяц в течение года. Подключиться к площадке необходимо до 26 апреля 2023 года.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает спланировать путешествие по Москве и ряду других городов России. Туристы могут здесь купить билеты, забронировать отель или заказать столик в ресторане – всего доступны 27 услуг. Для бизнеса площадка предлагает как технологичные решения, так и бесплатное маркетинговое и рекламное продвижение.

Ранее в октябре сервис Russpass представил гид по объектам уличного искусства в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Ознакомиться с ним можно на специальной странице проекта "От заката до рассвета".



Число пользователей турсервиса Russpass превысило четыре миллиона

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