Путин поручил рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров

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Владимир Путин поручил рассмотреть возможность установления нулевой ставки НДС для туроператоров и предоставляющих гостиничные услуги организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

При этом организации должны предоставлять полный объем услуг классифицированной гостиницы.

Планируется, что указанные меры снизят налоговую нагрузку в туристской индустрии.

Правительству необходимо предоставить доклад по этой теме до 1 декабря 2022 года.

Ранее Путин поручил представить предложения по установлению безвизового режима для осуществления поездок в Россию граждан в туристических, деловых, образовательных целях. Президент также поручил подумать над возобновлением электронной визы для граждан государств, которые не входят в перечень недружественных.



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