10:26Город
Общественная зона с детскими площадками появилась в Басманном районе Москвы
Фото: stroi.mos.ru
Общественная зона с дополнительным озеленением, детскими и спортивными площадками появилась в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что сквер благоустроили в продолжение пешеходной зоны от улицы Большой Почтовой до Рубцовской набережной. Общая площадь многофункциональной зоны составит 3 тысячи 600 квадратных метров.
"Застройщик постарался максимально эффективно использовать общественные пространства комплекса и примыкающие городские территории, чтобы создать среду для комфортного и разнообразного отдыха", – сказал Бочкарев.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова поведала, что благоустройство выполнили в рамках развития прилегающей к ЖК "Резиденции архитекторов" территории. В проект было вложено около 39 миллионов рублей.
По ее словам, общественная зона связана пешеходной сетью с ТПУ "Электрозаводская" и одноименной станцией метро.
"В рамках первых трех этапов реализации ЖК "Резиденции архитекторов" девелопер ввел в эксплуатацию почти 116 тысяч квадратных метров недвижимости. В настоящий момент ведется строительство около 22 тысяч 800 квадратных метров, запланированных к вводу в начале 2023 года", – поведала Пятова.
Ранее сообщалось, что на окраине Битцевского леса в Москве построили рекреационный центр "Детский автогородок". Центр занимает более 600 квадратных метров, его построили на территории старых гаражей. Недалеко от площадки находятся школы и детские сады. Все оборудование было использовано от отечественного производителя.
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