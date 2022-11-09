Общественная зона с детскими площадками появилась в Басманном районе Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Общественная зона с дополнительным озеленением, детскими и спортивными площадками появилась в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что сквер благоустроили в продолжение пешеходной зоны от улицы Большой Почтовой до Рубцовской набережной. Общая площадь многофункциональной зоны составит 3 тысячи 600 квадратных метров.

"Застройщик постарался максимально эффективно использовать общественные пространства комплекса и примыкающие городские территории, чтобы создать среду для комфортного и разнообразного отдыха", – сказал Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова поведала, что благоустройство выполнили в рамках развития прилегающей к ЖК "Резиденции архитекторов" территории. В проект было вложено около 39 миллионов рублей.

По ее словам, общественная зона связана пешеходной сетью с ТПУ "Электрозаводская" и одноименной станцией метро.

"В рамках первых трех этапов реализации ЖК "Резиденции архитекторов" девелопер ввел в эксплуатацию почти 116 тысяч квадратных метров недвижимости. В настоящий момент ведется строительство около 22 тысяч 800 квадратных метров, запланированных к вводу в начале 2023 года", – поведала Пятова.

Ранее сообщалось, что на окраине Битцевского леса в Москве построили рекреационный центр "Детский автогородок". Центр занимает более 600 квадратных метров, его построили на территории старых гаражей. Недалеко от площадки находятся школы и детские сады. Все оборудование было использовано от отечественного производителя.



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