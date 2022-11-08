Собянин заявил о завершении основных работ по благоустройству на Ленинском проспекте

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Основные работы по благоустройству на участке Ленинского проспекта – от проезда Апакова до Университетского проспекта – завершили. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что рабочие расширили тротуары и сделали новую пешеходную зону – от станции "Ленинский проспект" до улицы Вавилова. Для улучшения внешнего вида магистрали специалисты убрали под землю лишние провода.

Обновили тротуары и сделали хорошее освещение в скверах на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского. Кроме того, на участке установили 27 современных остановок с зарядками, табло прибытия и картами.

В рамках благоустройства привели в порядок девять детских и пять спортивных площадок.

Ранее сообщалось, что прогулочную зону благоустроили рядом со станцией метро "Орехово" на юге Москвы. Зона протяженностью 800 метров расположена вдоль Шипиловской улицы – от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе. Специалисты обновили покрытие дорожно-тропиночной сети, улучшили систему освещения и оснастили территорию новыми скамейками.



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