Причалы Москвы-реки подготовили к наступлению холодов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Все 44 пассажирских причала Москвы-реки подготовили к зиме, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он уточнил, что была проведена очистка и промывка лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будут проводиться по необходимости ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации и уборка снега.

Летом специалисты очистили 33 городских причала, из которых 17 – Северного речного вокзала, а также провели работы по углублению дна еще трех, добавил Бирюков.

"Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", – сказал он.

Бирюков объяснил, что такие работы необходимы в связи с загрязнением дна реки бытовым мусором и металлоломом, которое может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажиров при перевозках.

Ранее стало известно, что специалисты городского хозяйства подготовили столичные цветники к зимнему периоду. Были проведены необходимые мероприятия, чтобы многолетники и недавно высаженные луковицы тюльпанов благополучно пережили период холодов, приведены в порядок клумбы.

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