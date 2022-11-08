Прогулочная зона появилась у станции метро "Орехово" на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты провели работы по благоустройству территории прогулочной зоны рядом со станцией метро "Орехово" на юге Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Зона протяженностью 800 метров расположена вдоль Шипиловской улицы – от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе. Мероприятия по благоустройству провели в рамках программы "Мой район".

Так, специалисты обновили покрытие дорожно-тропиночной сети, улучшили систему освещения и оснастили территорию новыми скамейками. Для юных москвичей оборудовали три игровые площадки.

Для любителей физической активности создали территорию для игры в футбол и баскетбол. Кроме того, владельцы питомцев теперь смогут воспользоваться новой площадкой для выгула собак. Также специалисты провели мероприятия по озеленению прогулочной зоны.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что благоустройство парка "Яуза" на северо-востоке столицы выполнено на 60%. Он добавил, что все мероприятия по формированию новой зоны отдыха организовывают с учетом пожеланий жителей.



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