Детский автогородок создали на окраине Битцевского леса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На окраине московского Битцевского леса построили рекреационный центр "Детский автогородок", сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

С помощью него юные жители города и будущие водители смогут узнать о правилах дорожного движения. Центр занимает более 600 квадратных метров, его построили на территории старых гаражей. Недалеко от площадки находятся школы и детские сады.

Все оборудование было использовано от отечественного производителя. Его создали совместно с работниками ГИБДД, педагогами и детскими психологами. Уточняется, что некоторые детали не имеют зарубежных аналогов.

Юные москвичи смогут освоить правила дорожного движения в игровой форме. Для этого специалисты создали имитацию дорог с разметкой и элементами городской инфраструктуры. Например, площадку оснастили остановками безопасности, тротуарами, светофорами, путевыми знаками, островками безопасности и многим другим.

Все детали площадки были пропорционально уменьшены в размерах, чтобы дети лучше воспринимали обучение. Занятия по дорожной безопасности смогут посетить юные жители от трех до 12 лет.

Ранее Сергей Собянин поделился, что первоочередные работы по благоустройству на участке Ленинского проспекта – от проезда Апакова до Университетского проспекта – завершены.

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