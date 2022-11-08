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Новости

08 ноября, 22:23

Город

Памятник Фиделю Кастро планируют открыть в Москве в конце ноября

Фото: AP Photo

Памятник кубинскому революционеру Фиделю Кастро могут открыть в столице в конце ноября, передает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

"Планируется в ноябре, где-то 21–22 числа", – указал он.

Кроме того, по информации источника, на который ссылается ТАСС, в Москву для участия в церемонии открытия монумента может прибыть лидер республики.

Ранее в столице закончили реставрировать памятник Мальчишу-Кибальчишу на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах. Монумент очистили от грязи, на нем убрали сколы и трещины. После этого специалисты выполнили декоративную отделку медной поверхности.

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