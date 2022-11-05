Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:55

Город

"Мой район. Навигатор": на Красной площади реконструировали памятник Минину и Пожарскому

"Мой район. Навигатор": на Красной площади реконструировали памятник Минину и Пожарскому

Как провести праздничные выходные в Москве

Все столичные парковки 5 ноября будут бесплатными

В Москве к празднику открыли выставку "Украина. На переломах эпох"

В Москве продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня народного единства

"The city. Едим": Израиль по-московски

Российское общество "Знание" запустило просветительский марафон

В "Манеже" открылась экспозиция "Украина. На переломах эпох"

В Москве проходит "Ночь искусств"

В ночь с 4 на 5 ноября в столице состоится "Ночь Искусств"

На Красной площади завершилась масштабная реконструкция памятника Минину и Пожарскому. Целый год понадобился специалистам, чтобы вдохнуть в монумент вторую жизнь. Активная коррозия металла стала причиной многочисленных трещин и деформаций оболочек двухсот-летней скульптуры. Состояние памятника было настолько плачевным, что его даже не стали перевозить в мастерскую. Все работы велись прямо на месте. Для этого возвели специальный теплый шатер.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика