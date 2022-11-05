07:55Город
"Мой район. Навигатор": на Красной площади реконструировали памятник Минину и Пожарскому
На Красной площади завершилась масштабная реконструкция памятника Минину и Пожарскому. Целый год понадобился специалистам, чтобы вдохнуть в монумент вторую жизнь. Активная коррозия металла стала причиной многочисленных трещин и деформаций оболочек двухсот-летней скульптуры. Состояние памятника было настолько плачевным, что его даже не стали перевозить в мастерскую. Все работы велись прямо на месте. Для этого возвели специальный теплый шатер.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор