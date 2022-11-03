Как будут работать госучреждения в День народного единства

4 ноября в России будут отмечать День народного единства. В связи с этим государственные учреждения в Москве перейдут на праздничный режим работы. В частности, это коснется поликлиник, ЗАГСов и центров госуслуг. Расскажем о главных изменениях в грядущие выходные.

Медицинские учреждения

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Во взрослых поликлиниках 4 и 6 ноября посетителей будут принимать с 09:00 до 16:00. С 09:00 до 18:00 врачи проработают 5 ноября. Помощь на дому окажут в часы работы поликлиник. По аналогичному графику будут открыты кабинеты ИФА-диагностики COVID-19 и вакцинации, а также кабинеты ОРВИ. Отдельное расписание составили для пункта вакцинации в ГУМе: 4 ноября он открыт с 14:00 до 21:00, 5 и 6 ноября – с 10:00 до 21:00.

Аналогичный поликлиникам режим работы сохранится в столичных травмпунктах. При этом те из них, что были открыты круглосуточно, продолжат помощь в этом графике. Также круглосуточно работают и центры телемедицины.

Детские поликлиники 4 и 6 ноября с 09:00 до 15:00 будут оказывать только помощь на дому, вызовы примут до 14:30. 5 ноября учреждения откроются с 09:00 до 15:00, в те же часы специалисты придут по вызову на дом (обращения также примут до 14:30). Отделения ОРВИ в праздники будут открыты с 09:00 до 15:00, травматологии – с 08:00 до 22:00. График работы молочно-раздаточных пунктов не изменится – с 06:30 до 15:00.

В женских консультациях 4 и 6 ноября с 09:00 до 16:00 проведут приемы на базе одного из отделений административного округа. С 09:00 до 15:00 все отделения будут открыты 5 ноября (на базе одной из женских консультаций округа в этот день прием продлится с 09:00 до 18:00).

Кроме того, особые графики разработаны для дежурных аптечных пунктов и обособленных аптек. С ними можно ознакомиться здесь и здесь.

"Мои документы"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Районные центры госуслуг 4 ноября примут посетителей с 09:00 до 18:00. Этот режим работы не касается флагманских офисов "Мои документы" и Дворца госуслуг на ВДНХ – здесь двери будут открыты с 10:00 до 22:00.

В то же время 4 ноября прием посетителей приостановят сотрудники отделов по вопросам миграции ОМВД России по Москве. Это же касается сотрудников центров занятости населения столицы, которые прикреплены к офисам "Мои документы".

Кроме того, 4 ноября не будут работать центры госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами, а также центры госуслуг для органов исполнительной власти города. Работники ГИБДД в "Моих документах" будут принимать посетителей по праздничному графику.

В обычном режиме центры госуслуг вновь заработают 5 и 6 ноября.

Работа ЗАГСов

Практически у всех московских ЗАГСов с 4 по 7 ноября будут выходные. Это не касается лишь дворцов бракосочетания № 1 и 4: здесь выходным будет только 4 ноября, с 5-го числа они заработают в обычном режиме. Кроме того, 5 ноября торжественные церемонии бракосочетания проведут только по ранее поданным заявлениям на 10 выездных локациях.

Изменился режим работы и архивно-информационного отдела и Замоскворецкого отдела ЗАГС: с 4 по 6 ноября они будут закрыты, с 7 ноября график вернется в стандартный режим. Кроме того, в любой день, кроме 4 ноября, москвичи смогут получить узкоспециализированные услуги ЗАГС в 11 офисах ведомства в "Моих документах". Ориентироваться следует на график работы центров госуслуг.

Почтовые отделения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Непосредственно в День народного единства, 4 ноября, все отделения "Почты России" работать не будут. Исключением станут только те из них, которые принимают посетителей круглосуточно. Уже на следующий день все отделения заработают в обычном графике.

Коммунальные службы

С 4 по 6 ноября весь комплекс городского хозяйства перейдет на усиленный режим работы. Оперативный и ремонтный персонал в эти дни начнет круглосуточное дежурство. Всего к работе привлекут 1,5 тысячи аварийных бригад со специализированной техникой и аварийными источниками энергоснабжения.

Контроль за важнейшей инфраструктурой города в праздники также усилят. Все системы готовы к работе даже при максимальной нагрузке, заверил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сервисные центры "Московский транспорт"

В День народного единства, 4 ноября, будут закрыты отделения по адресам улица 1905 года, дом 25, и улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1. В штатном режиме разрешение на возврат эвакуированного автомобиля там начнут выдавать 5 и 6 ноября с 08:00 до 20:00.

Во все праздничные дни их можно будет получить в пунктах МАДИ, которые расположены на спецстоянках ГКУ "АМПП":



проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно);

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно);

улица Вагоноремонтная, дом 4А (круглосуточно);

проезд Дубовой Рощи, владение 7А (с 10:00 до 22:00).

Узнать, куда именно отвезли эвакуированный автомобиль, можно по телефонам +7 (495) 539-54-54 и 3210.