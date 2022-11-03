Все парковки на улицах Москвы будут бесплатными 4 и 5 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все парковки на улицах Москвы будут работать бесплатно в праздничные выходные по случаю Дня народного единства, 4 и 5 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"4 и 5 ноября все парковки на улицах Москвы будут бесплатными в честь Дня народного единства. 6 ноября уличные парковки будут работать в обычном режиме по тарифу воскресенья – бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что парковки со шлагбаумом в длинные выходные останутся платными. В департаменте призвали водителей быть внимательными и соблюдать правила парковки.

Ранее сообщалось, что столичные городские службы перейдут на усиленный режим работы в длинные выходные по случаю Дня народного единства с 4 по 6 ноября, Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе будут постоянно дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур.

Москвичам рассказали о городских мероприятиях по случаю Дня народного единства

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!