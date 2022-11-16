В аэропорту Домодедово подтвердили введение максимального уровня угрозы терактов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Домодедово подтвердил введение с 10 ноября максимального уровня безопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Согласно распоряжению оперативного штаба Московской области с 00:00 10 ноября 2022 года в московском аэропорту Домодедово установлен третий уровень безопасности", – сказали в аэропорту.

Отмечается, что в связи с этим на территории комплекса осуществляются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности пассажиров.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Ространснадзор сообщила о том, что в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с середины прошлой недели действует максимальный уровень угрозы совершения терактов. Это подразумевает увеличение числа групп быстрого реагирования, усиление мер по выявлению нарушителей.



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