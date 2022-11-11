Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 21 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 21 ноября, сообщается на сайте ведомства.

До указанной даты ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Российским авиаперевозчикам рекомендуется использовать авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов России 24 февраля. После этого распоряжение неоднократно продлевали. В последний раз режим временного ограничения полетов продлевали до 15 ноября.

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