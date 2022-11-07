Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 15 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 15 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Пассажиров временно не принимают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Российским авиаперевозчикам посоветовали для перевозки пассажиров использовать авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов России 24 февраля. После этого распоряжение неоднократно продлевали. В последний раз режим временного ограничения полетов продлевали до 9 ноября.

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