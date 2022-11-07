09:01Транспорт
Ограничение полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 15 ноября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 15 ноября, сообщается на сайте ведомства.
Пассажиров временно не принимают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Российским авиаперевозчикам посоветовали для перевозки пассажиров использовать авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов России 24 февраля. После этого распоряжение неоднократно продлевали. В последний раз режим временного ограничения полетов продлевали до 9 ноября.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!