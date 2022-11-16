Максимальный уровень угрозы терактов введен в московских аэропортах – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково ввели максимальный уровень угрозы совершения терактов с 10 ноября. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Ространснадзора.

Как отмечается в материале, при объявлении максимального, третьего уровня аэропорты должны, в частности, увеличить число групп быстрого реагирования и работников сил обеспечения транспортной безопасности. Кроме того, аэропортам предписано реализовать дополнительные меры по выявлению нарушителей.

Ранее в Росавиации отметили, что перерегистрация самолетов из иностранных реестров в российский не повлечет за собой снижения безопасности авиаперелетов. Этот вопрос постоянно контролируют авиационные власти. Кроме того, российское законодательство в вопросе регистрации самолетов полностью соответствует положениям чикагской Конвенции о международной гражданской авиации.

До этого в аэропорту Пулково задержали наркокурьера, который доставил партию "жидкого" кокаина из Бразилии. Уточняется, что курьер перевозил наркотик общим весом 1 килограмм в 32 контейнерах, сокрытых в его желудочно-кишечном тракте. За перевозку запрещенного вещества ему заплатили 300 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в аэропорту Внуково сотрудники таможни пресекли попытку вывоза 225 килограммов золота стоимостью около 800 миллионов рублей. Шесть курьеров пытались вывезти 45 мерных слитков в Армению и ОАЭ.



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