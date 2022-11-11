Музей транспорта Москвы начал реставрацию метровагона восьмидверной модификации 1927 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация единственного сохранившегося в мире метровагона В восьмидверной модификации 1927 года стартовала в Музее транспорта Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Мы готовимся к открытию Музея транспорта Москвы в гараже Мельникова на Новорязанской улице. Здесь расположится постоянная экспозиция – посетители смогут увидеть уникальные модели городского транспорта, поближе познакомиться с его историей", – заявил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Вагон В восьмидверной модификации выставят в экспозицию в конце 2024. Он будет расположен на минус первом уровне музея, который планируется тематически оформить как путеводитель по истории и перспективам развития метрополитена.

Уникальный вагон был произведен в 1927 году в Берлине. В Москву его доставили в качестве репарации после Великой Отечественной войны, при этом с 1947 года вагон временно использовался на линиях Московского метрополитена.

С 1968 года берлинский вагон списали и использовали как подсобное помещение на запасных путях в депо. Кузов части состава полностью сохранился, уцелели и оригинальные внутренние и внешние элементы.

В сентябре сообщалось, что Музей транспорта Москвы произвел реставрацию ретроавтобуса "Икарус-55". Это пассажирское транспортное средство выпускалось в Венгрии в период с 1953 по 1972 годы. В СССР "Икарусы" использовались до начала 1980-х годов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!