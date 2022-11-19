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Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства

Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства

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Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства. Об этом рассказал Сергей Собянин. За несколько лет вместо множества разрозненных компаний появились мощные системные коммунальные предприятия. Они оснащены всем необходимым – техникой, технологиями и организацией контроля. Как добавил мэр, к зимнему периоду город начинает готовиться еще летом. Сейчас Москва один из немногих мегаполисов мира, который хорошо справляется с прохождением зимы и непогодой.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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