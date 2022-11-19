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Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства. Об этом рассказал Сергей Собянин. За несколько лет вместо множества разрозненных компаний появились мощные системные коммунальные предприятия. Они оснащены всем необходимым – техникой, технологиями и организацией контроля. Как добавил мэр, к зимнему периоду город начинает готовиться еще летом. Сейчас Москва один из немногих мегаполисов мира, который хорошо справляется с прохождением зимы и непогодой.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.