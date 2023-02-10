"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, как переносили Саввинское подворье

Где и почему в Москве спрятали терем Саввино-Сторожевского подворья? С 1907 года роскошный дом в неорусском стиле с элементами барокко и модерна располагался на первой линии Тверской улицы. А в 1939 году, когда советские власти перестраивали главную улицу столицы, подворье переместили.

Ночью с помощью специальной технологии постройку весом в 24 тысячи тонн передвинули на целых 50 метров. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

