Москва вошла в топ регионов РФ по качеству жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва снова стала одним из лидеров рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству жизни среди российских регионов. Об этом в ходе заседания наблюдательного совета агентства, возглавляемого Владимиром Путиным, заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"Коллеги выявили топ-20 рейтинга "Качество жизни". <...> Вы уже видели топ-20 лидеров: это вот Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область возглавляют этот рейтинг", – цитирует ее Агентство "Москва".

Чупшева напомнила о поручении Путина скорректировать методологию рейтинга. По ее словам, в рамках этой работы было получено порядка 400 предложений от субъектов РФ. Особо она отметила вклад Сергея Собянина, возглавляющего рабочую группу Госсовета по муниципальному управлению.



Руководитель АСИ также рассказала, что при составлении рейтинга специалисты опирались на более чем 140 показателей, часть из которых формировались непосредственно в ходе опросов граждан, проживающих на тех или иных территориях.

Ранее эколог Аида Леванова назвала Москву одним из самых экологичных российских городов. По ее словам, при оценке этого показателя следует учитывать наличие инфраструктуры для ведения экологичного образа жизни, а она у Москвы развитая.



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