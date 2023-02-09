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09 февраля, 20:00

Город

"Мой район. Навигатор": смотровая площадка появилась на Казанском вокзале

"Мой район. Навигатор": смотровая площадка появилась на Казанском вокзале

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В столице появилась новая смотровая площадка на Казанском вокзале. С панорамной точки можно рассмотреть многие достопримечательности – Останкинскую башню, сталинские высотки и Комсомольскую площадь, возле которой и расположены Казанский, Ярославский и Ленинградский вокзалы. Кроме того, там можно взять аудиогид, который расскажет об истории этого места.

Со смотровой площадки также можно увидеть скульптуру дракона Зиланта. Она установлена на шпиле главной башни Казанского вокзала. Это древний символ Казани, с ним связаны легенды об основании города, он считается его защитником и покровителем. Фигуру 200-килограммового золотого дракона недавно отреставрировали – убрали трещины, вмятины и нанесли на него новый слой сусального золота.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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