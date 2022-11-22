Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На окраине Битцевского леса появился "Парадный вход в лес" – новый рекреационный центр со стороны станций метро "Новоясеневская" и "Битцевский парк".

Как сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы, ранее путь до "Новоясеневской" проходил через гаражи, а инфраструктура устарела.

"Теперь на их месте новый комфортный пешеходный маршрут в парк, площадки для отдыха, занятий спортом и игр", – говорится в сообщении.

Так, со стороны "Новоясеневской" специалисты привели в порядок тропинки для пешеходов и обустроили новые. Там же создали две площадки для игры в баскетбол и волейбол, два теннисных корта, а также установили столы для пинг-понга.

Для семей с детьми разместили кафе для отдыха. Для детей построена площадка с лазательным комплексом, горкой и двухуровневой башней.

Вблизи станции "Битцевский лес" заменили скамейки и урны, создали зону отдыха. На детской площадке обновили оборудование. Территории объединили велосипедными и прогулочными маршрутами.

Как сообщили в ведомстве, "Парадный вход в лес" привлечет внимание местных жителей и снимет нагрузку на природную территорию.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства территорий столичных поликлиник было высажено 11 тысяч деревьев и кустарников.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, растения в городе выполняют не только визуальную картину, но и очищают воздух, а также защищают от пыли и шума. При выборе сортов растений специалисты ориентировались на их устойчивость к столичным климатическим условиям.



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