В "Лужниках" началось строительство спортивно-стрелкового клуба

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории олимпийского комплекса "Лужники" началось строительство спортивно-стрелкового клуба, рассказал председатель комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

По его словам, в рамках реализации проекта появится строение общей площадью около 5 тысяч квадратных метров.

"В настоящее время инспекторы составляют индивидуальную программу проверок, чтобы контролировать каждый этап строительства от стадии котлована до благоустройства прилегающей территории", – приводятся слова Войстратенко в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Уточняется, что клуб будет построен на средства городского бюджета.

Согласно проекту, спортивная часть клуба будет состоять из четырех галерей для стрельбы с возможностью установки рубежа открытия огня на разных дистанциях, а также интерактивного тира. Одновременно в комплексе смогут тренироваться 163 человека.

"Помимо тренировок и соревнований на территории стрелкового клуба будет предусмотрена возможность прохождения сотрудниками ЧОП процедуры лицензирования", – подчеркнул Войстратенко.

Также в здании предусмотрены комнаты хранения, выдачи и чистки оружия, помещение для инструктажа, медицинский пункт и инструкторская.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала года в столице ввели в эксплуатацию 18 спортивных объектов, половину этих сооружений построили инвесторы. Среди них как знаковые сооружения мирового уровня, так и объекты городского или районного уровня в непосредственной близости от жилых кварталов.

По его словам, с начала года в отдельных ЖК появились встроенные фитнес-центры, несколько физкультурных комплексов построили в ТиНАО, также спорткомплексы появились при двух крупных университетах.

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