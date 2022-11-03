Строительство спорткомплекса на Остафьевской улице профинансируют из бюджета Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство спорткомплекса с бассейном на улице Остафьевской в Южном Бутове будет профинансировано из столичного бюджета, рассказала депутат Мосгордумы Людмила Гусева.



По ее словам, проект бюджета столицы на следующий год формировался в условиях санкционного давления и сложных ограничений.

"Но именно в таких условиях крайне важно четко закрепить социальную направленность бюджета, причем как в прямых расходах на социальную сферу, так и в опосредованных – строительстве новых социальных объектов. В числе таких объектов – спорткомплекс на улице Остафьевской в Южном Бутове", – сказала Гусева.



Она напомнила, что спорткомплекс на улице Остафьевской решили возвести по просьбе местных жителей.

Гусева уточнила, что специально для района был разработан проект, где удалось совместить несколько направлений: ледовое поле, взрослый и детский бассейны, тренажерный зал.

По ее словам, принятая в рамках бюджета адресная инвестиционная программа города закрепила финансирование строительства этого объекта.



"Возможность заниматься спортом недалеко от дома, разнообразие кружков и секций для детей – это социальная задача. Спорт и физкультура оказывают прямое влияние на здоровье человека, и поэтому развитие сети спорткомплексов в районах Москвы – это часть социальных гарантий", – добавила Гусева.

Ранее депутат Мосгордумы Елена Самышина сообщила, что в столичном бюджете закреплены средства на строительство крупных объектов здравоохранения, включая скоропомощный комплекс на базе городской клинической больницы имени Буянова на юге города.

По ее словам, комплекс спроектировали с учетом современных требований и стандартов оказания помощи. Учреждение сможет принимать до 300 пациентов в сутки.

Мосгордума приняла бюджет столицы на следующий и плановый период 2024–2025 годов сразу в трех чтениях. Около 54% бюджета Москвы в следующем году направят на финансирование социальных программ. Средства будут задействованы в здравоохранении, образовании, спорте и культуре.



Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность

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