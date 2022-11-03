Самышина: средства на строительство скоропомощного комплекса заложены в бюджете Москвы

Фото: stroi.mos.ru

В бюджете Москвы закреплены средства на строительство крупных объектов здравоохранения, включая скоропомощный комплекс на базе городской клинической больницы имени Буянова на юге города. Об этом сообщает депутат Мосгордумы Елена Самышина.

Она подчеркнула, что проект бюджета столицы на следующий год формировался в условиях санкционного давления и сложных ограничений. По ее мнению, в таких обстоятельствах особое внимание нужно уделять направлениям социальной поддержки населения. Самышина добавила, что ключевым объектом здравоохранения на юге Москвы должен стать новый комплекс на базе ГКБ имени Буянова.

"Завершение работ на объекте – принципиальный вопрос не только для юга столицы, но для всей скоропомощной системы города. Наше южное подразделение – это часть системы из шести новых комплексов, которые возьмут на себя распределенную нагрузку по пациентам, которым требуется оперативная медицинская помощь", – сказала Самышина.

По ее словам, закрепление расходов на строительство гарантирует, что работы завершатся в срок. Она указала, что комплекс спроектировали с учетом современных требований и стандартов оказания помощи. Учреждение сможет принимать до 300 пациентов в сутки.

Депутат пояснила, что в комплексе есть современное приемное отделение с системой распределения пациентов по трем зонам, диагностическое отделение на 30 коек с современной техникой.

"Кроме того, в здании предусмотрен экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 14 коек. Это позволит полностью переработать стандарты оказания скорой помощи, изменить подход и тем самым улучшить качество медобслуживания", – поведала Самышина.

Ранее Мосгордума приняла бюджет столицы на следующий и плановый период 2024–2025 годов сразу в трех чтениях. Около 54% бюджета Москвы в следующем году направят на финансирование социальных программ. Средства будут задействованы в здравоохранении, образовании, спорте и культуре.



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