Мосгордума приняла закон об изменениях в Уставе Москвы в соответствии с Конституцией РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мосгордума приняла закон о внесении изменений в Устав Москвы для приведения его в соответствие с обновленной Конституцией РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Предполагаемые изменения имеют основополагающий для осуществления государственной власти характер, они все отражены в Конституции, в конституционных федеральных законах, просто в федеральных законах, логично представляется шаг отразить это в московском законодательстве", – заявил председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Депутат отметил, что из Устава Москвы предлагается исключить нормы об уставном суде столицы. В Конституции РФ, как подчеркивает Семенников, перечислены все доступные элементы судебной системы, а уставные суды субъектов там не обозначены.

Отдельно парламентарий упомянул процедуру согласования представления на должность прокурора Москвы. Согласно новым конституционным требованиям, прокурора назначает президент после консультаций и обсуждения соответствующих кандидатур в Совете Федерации.

Новый устав дополняет полномочия Москвы в части решения городских вопросов молодежной политики, защиты семьи, материнства, отцовства и детства.

Кроме того, дополняются требования к кандидатам на должность мэра столицы – лицо, претендующее на такой пост, обязано постоянно проживать в Российской Федерации. На чиновников, замещающих мэра Москвы, распространяется запрет на открытие и владение счетами, ценностями и денежными средствами за пределами страны.

Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля 2020 года. Всего было внесено 206 поправок. Они были одобрены гражданами на общероссийском голосовании.



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