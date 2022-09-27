Смертная казнь при действующей Конституции РФ невозможна – Клишас

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Вопрос о смертной казни решен Конституционным судом РФ, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, при действующей конституции она невозможна. Так сенатор отреагировал на предложение депутата Госдумы Константина Затулина поручить профильным комитетам, Совету Думы и спикеру палаты провести консультации с президентом РФ и правительством о возвращении смертной казни для организаторов и исполнителей терактов, направленных против детей и молодежи.

В России с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления России в Совет Европы.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил Life.ru, что намерен инициировать консультации ГД с главой государства по вопросу о восстановлении смертной казни в стране после трагедии в Ижевске.

"Я предлагаю провести неотложные консультации, поручить это профильным комитетам, Совету и председателю Госдумы, консультации с президентом, правительством. Для установления смертной казни по приговору суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи в школах, детских садах, средних и высших учебных заведениях, приведших к массовой гибели людей", – заявил он.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

