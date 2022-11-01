Комиссия МГД поддержала проект бюджета столичного ФОМС на 2023 год

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Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрила проект бюджета столичного фонда обязательного медстрахования на следующий год. Об этом сообщает телеграм-канал МГД.

Кроме того, был одобрен законопроект ФОМС на плановый период 2024 и 2025 годов.

"Комиссия по экономической и социальной политике рекомендует Московской городской думе одобрить законопроект", – прокомментировала председатель комиссии Людмила Гусева.

В документе сказано, что на следующий год планируемая сумма доходов бюджета фонда составит 401,48 миллиарда рублей. В 2024 году объем будет составлять 428,6 миллиарда рублей, а в 2025-м – 450,85 миллиарда.

Расходы бюджета фонда оценили в такую же сумму, которую запланировали в числе доходов.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла закон о внесении изменений в Устав Москвы для приведения его в соответствие с обновленной Конституцией РФ. Председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников утверждает, что правки имеют основополагающий для осуществления государственной власти характер.

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