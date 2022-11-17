Инвесторы построили девять спортивных сооружений в Москве с начала года

Фото: stroi.mos.ru

С начала года в столице ввели в эксплуатацию 18 спортивных объектов, половину этих сооружений построили инвесторы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Среди них как знаковые сооружения мирового уровня, так и объекты городского или районного уровня в непосредственной близости от жилых кварталов.

"Москва по праву является одним из центров спортивной жизни – здесь регулярно проводятся соревнования самого высокого уровня. Кроме того, и сами москвичи любят заниматься физкультурой. Такое отношение к собственному здоровью и физической форме требует условий, а значит, и строительства спортивных сооружений", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что девелоперы активно вкладывают средства в строительство спортивных объектов. С начала года в отдельных жилых комплексах появились встроенные фитнес-центры, несколько физкультурных комплексов построили в ТиНАО, также спорткомплексы появились при двух крупных университетах. Также открылись спортивный центр и школа тенниса на территории инновационного центра "Сколково".

Ранее сообщалось, что специалисты завершают строительство школьного стадиона с футбольным полем за счет инвестора на юге столицы. В реализацию стадиона девелопер инвестирует более 147 миллионов рублей.

Объект спроектирован для средней образовательной школы на 900 человек, площадь стадиона с футбольным полем составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Объект передадут городу после ввода в эксплуатацию.

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