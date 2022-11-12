Завершается строительство школьного стадиона с футбольным полем в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты завершают строительство школьного стадиона с футбольным полем за счет инвестора на юге столицы. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"В районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы завершается строительство школьного стадиона в составе жилого квартала. Проект, включая спортивную и образовательную инфраструктуру, реализует компания "Пионер". В реализацию стадиона девелопер инвестирует более 147 миллионов рублей", – приводит слова Пятовой Агентство "Москва".

По ее словам, объект спроектирован для средней образовательной школы на 900 человек, площадь стадиона с футбольным полем составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Объект передадут городу после ввода в эксплуатацию.

Пятова добавила, что специалисты уже благоустроили прилегающую территорию, высадили хвойные растения.

Ранее сообщалось, что на окраине Битцевского леса в Москве построили рекреационный центр "Детский автогородок". Центр занимает более 600 квадратных метров, его построили на территории старых гаражей. Недалеко от площадки находятся школы и детские сады. Все оборудование было использовано от отечественного производителя.



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