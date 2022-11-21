Около 11 тыс растений высадили в ходе благоустройства территорий поликлиник в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 11 тысяч деревьев и кустарников высадили в ходе благоустройства территорий поликлиник в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году при обновлении территорий 66 поликлиник, прошедших капремонт, высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников, около 15 тысяч цветов", – приводятся слова заммэра в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Озеленение территорий всех городских проектов является важным этапом. Высаженные растения формируют комфортную городскую среду для жителей: очищают воздух, защищают от шума и пыли, объяснил Бирюков.

В ходе благоустройства территорий детских поликлиник специалисты высадили около 630 деревьев и 4 тысячи кустарников, взрослых – 520 и 5,7 тысячи соответственно. На прилегающих территориях медучреждений смешанного типа было высажено 14 деревьев и 66 кустарников.

В числе деревьев горожане могут встретить липы, клены, рябины, кустарники – боярышник, сирень, иргу и другие растения. Возраст саженцев составляет от 2 до 5 лет. Их сорта подобраны в связи со столичными климатическими условиями, объяснил Бирюков.

До этого специалисты благоустроили прогулочную зону вблизи станции метро "Орехово" на юге Москвы. Работы организовали в рамках программы "Мой район".

На территории от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе обустроили площадку для выгула собак и пространства для занятий спортом. Дополнительно специалисты провели работы по озеленению.

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