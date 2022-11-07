Благоустройство парка "Яуза" в Москве выполнено на 60% – Бирюков

Фото: stroi.mos.ru

Благоустройство парка "Яуза" на северо-востоке столицы выполнено на 60%, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, все мероприятия по формированию новой многофункциональной зоны отдыха проводят с учетом пожеланий горожан.

"В период с 2016 по 2022 год благоустроили пространство общей площадью свыше 223 гектаров, в этом году работы прошли вдоль улицы Северодвинской и на участке от улицы Широкой до Енисейской. Сейчас проект реализован уже на 60%", – сказал Бирюков.

В этом году в парке обновили дорожно-тропиночную сеть, проложили велосипедную и беговую дорожки, установили пункты проката спортивного инвентаря, беседки для отдыха и новые фонари.

Вдоль берега Яузы сделали экотропы со смотровыми площадками. Появилось шесть мостиков-переходов через реку. Территорию озеленили. Вдоль улицы Северодвинской организовали общественное пространство со сценой, амфитеатром, перголой с качелями, детской площадкой с фонтаном, а также ландшафтный парк и тропа здоровья.

На участке от улицы Широкой до Енисейской обустроили променад, кафе и детские площадки. Там появились два спортивных кластера, зоны для занятий йогой и тихого отдыха. Пруд реабилитировали, на берегах обновили деревянные настилы и установили дополнительные пирсы.

В настоящее время идет внутренняя отделка 16 павильонов. Там расположатся кафе, прокаты и досуговый центр. Ожидается, что работы завершатся до конца года.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили работы по благоустройству двух участков парка "Яуза". Работники сделали общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром вдоль Северодвинской улицы.

Там представители старшего поколения смогут заниматься в рамках проекта "Московское долголетие". На территории от Широкой до Енисейской улицы построили два спорткластера и реабилитировали водоем.

Мэр Москвы отметил, что в парке теперь работает экоцентр "Яуза". В интерактивном учреждении посетители смогут ознакомиться с профессиями направления экологии. В "Яузе" есть зоны "Природа", "Человек", "Город" и "Экотехнологии". Там гостям расскажут, что такое экоматериалы, альтернативные источники энергии, а также как перерабатываются отходы.

В Москве завершили благоустройство двух новых участков парка "Яуза"

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