В Москве завершили благоустройство двух участков парка "Яуза" – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты завершили работы по благоустройству двух участков парка "Яуза". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Работники сделали общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром вдоль Северодвинской улицы. Там представители старшего поколения смогут заниматься в рамках проекта "Московское долголетие". На территории от Широкой до Енисейской улицы построили два спорткластера и реабилитировали водоем.

Мэр Москвы отметил, что в парке теперь работает экоцентр "Яуза". В интерактивном учреждении посетители смогут ознакомиться с профессиями направления экологии. В "Яузе" есть зоны "Природа", "Человек", "Город" и "Экотехнологии". Там гостям расскажут, что такое экоматериалы, альтернативные источники энергии, а также как перерабатываются отходы.

Собянин подчеркнул, что парк является один крупнейших экологических проектов Москвы. По его словам, на данный момент он реализован на 60%.

Ранее сообщалось, что три площадки для выгула собак и дрессировки появились в будущем парке "Яуза". На территории предусмотрены барьеры, мостики со спуском и подъемом, полосы препятствий и другие элементы. Уточнялось, что почти все площадки расположены недалеко от жилых зданий.

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