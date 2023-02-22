Москва онлайн покажет сожжение чучела Масленицы на "Городской ферме" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

26 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть кульминацию масленичных гуляний – сожжение чучела. Мероприятие пройдет в рамках праздника "Эко-Масленица" на "Городской ферме" на ВДНХ и будет сопровождаться русскими народными плясками и песнопениями.

Чучело поставят на лед в самом центре пруда фермы, чтобы его было хорошо видно со всех берегов. Инсталляция будет сделана из 25 килограммов легковоспламеняющейся соломы и сена.

Посетители фермы также смогут принять участие в приготовлении пельменей и ухи, дегустации блинов и послушать лекции от профессоров Тимирязевской академии.

Смотрите прямую трансляцию 26 февраля в 14:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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